02.09.2020 (15:26)

На форуме «Армия-2020» стенд Общественной приемной Министра обороны РФ посетило более 400 человек

Управление Министерства обороны Российской Федерации по работе с обращениями граждан (общественная приемная министра обороны РФ) в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020» провело Выездную приемную. За время работы Форума с 23 по 29 августа стенд Управления посетило более 400 человек.

Заявителей интересовали возможности интерактивных сервисов официального сайта Министерства обороны РФ.

Мероприятия международного военно-технического форума «Армия-2020» проходили с 23 по 29 августа в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», на полигоне Алабино, аэродроме Кубинка, а также на 66 площадках, расположенных в военных округах и на Северном флоте. Всего Форум посетили почти 1,5 миллиона человек.



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