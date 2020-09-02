Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

02.09.2020 (15:11)

В академии Генерального штаба создана кафедра связи и информационных технологий

В Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации создана кафедра связи и информационных технологий. Об этом сообщил руководитель военного вуза генерал-полковник Владимир Зарудницкий.

«В этом учебном году приступила к занятиям кафедра связи и информационных технологий, – сказал В. Зарудницкий. – Это наше новое подразделение, которое привнесло в образовательную деятельность современные формы занятий на основе наукоемких методик».

Начальник академии добавил, что в программу учебных дисциплин новой кафедры, наряду со всеми учебно-научными подразделениями вуза, включены актуальные научные разработки.

Кафедра связи и информационных технологий, в составе которой - профильная научно-исследовательская лаборатория, осуществляет проведение образовательной и методической деятельности по дисциплинам «Информационные технологии», «Электронные образовательные и информационные ресурсы», а также в сфере военной стратегии, оперативного искусства и военного строительства.

Военная академия Генштаба — одно из старейших военно-учебных заведений, в котором обучаются генералы, адмиралы и старшие офицеры Вооруженных Сил, других министерств и ведомств, а также зарубежных армий. За выдающиеся заслуги в подготовке кадров академия награждена орденами Ленина, Боевого Красного Знамени, Суворова I степени и Кутузова, а также двенадцатью регалиями зарубежных стран.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Руководящий состав военных округов повысит квалификацию в Академии Генштаба
Академия Генштаба и Промсвязьбанк в рамках форума «Армия-2020» заключили соглашение о сотрудничестве
В Академии Генштаба подвели итоги конкурса детского рисунка, посвященного 75-летию Победы
В филиале ВА РВСН имени Петра Великого завершилось состязание «Лучший водитель»

Метки:
Военная академия
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false