02.09.2020 (14:56)

Разведчики из Китая одержали победу в четвертом этапе международного конкурса «Отличники войсковой разведки»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Разведчики из Китая одержали победу в четвертом этапе международного конкурса «Отличники войсковой разведки»

Сегодня для военных разведчиков, принимающих участие в международном этапе конкурса «Отличники войсковой разведки» завершился четвертый этап конкурса – «Стрельба», в ходе которого были выполнены индивидуальные и боевые стрельбы в составе разведывательных подразделений, нормативы по преодолению участка минно-взрывных и естественных препятствий, а также по метанию ножа, пехотной лопатки и учебной гранаты на точность и время.

Несмотря на сильный ветер и дождь, команда разведчиков из Китайской народной республики одержала победу на 4 этапе соревнований. Однако по итогам прошедших 4 этапов команда Российской Федерации Российской Федерации сохранила за собой лидерство в конкурсе, команда Республики Узбекистан уверенно удерживает второе место. «Несмотря на трудности, наша группа прошла минное заграждение без потери, и мы выполнили боевую задачу полностью», - пояснил участник команды из Узбекистана.

Упражнения выполнялись из пистолета Макарова (ПМ), автомата Калашникова (АК-74), снайперской винтовки Дягтерева (СВД). Китайская команда в конкурсе участвует со своим штатным вооружением.

Стрельбы выполнялись по всевозможным мишеням: грудная фигура с кругами, пулеметный расчет, группа противника. Многие из мишеней, для усложнения задачи, появлялись на считанные секунды.

Расстояние до мишеней в зависимости от огнестрельного оружия составляет от 25 метров для ПМ до 550 метров для СВД.

В ходе этапа все команды показали твердые уверенные навыки во владении оружием, что показано результатами - почти 70 процентов мишеней поражалось с первого патрона.

Завтра стартует заключительный этап международного этапа конкурса «Отличники войсковой разведки» который проходит с 23 августа по 5 сентября на базе учебного комплекса Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ).

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