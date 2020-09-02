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02.09.2020 (14:52)

Российские вертолетчики установили рекорд по количеству набранных баллов на конкурсе «Авиадартс-2020»

В ходе розыгрыша финального этапа международного конкурса «Авиадартс-2020» при выполнении боевых стрельб по наземным целям экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8 из Новосибирской области установили рекорд соревнований по набранным баллам.

Боевое применение проводилось в два этапа. За две попытки летчики армейской авиации смогли набрать 253 балла – максимальное количество за все годы проведения конкурса «Авиадартс».

Накануне в рамках конкурса «Авиадартс-2020» прошел финальный этап соревнований. Экипажи истребительной, штурмовой и армейской авиации провели итоговые боевые стрельбы на полигоне Дубровичи под Рязанью. В полетах участвовали экипажи истребителей Су-35с и Су-30см, штурмовиков Су-25, вертолетов Ми-28н, Ка-52, Ми-24 и Ми-8. У каждого конкурсанта было по 4 неуправляемые ракеты и 10 снарядов к авиационной пушке. Боевые стрельбы велись по макетам, обозначенным щитами 3х5 метров.

По итогам первых четырех этапов конкурса (воздушная разведка, техника пилотирования, навигация, поисково-спасательная работа) уверенно лидирует российская команда.

Конкурс завершится 5 сентября.

Объединенный пресс-центр АрМИ-2020
Метки:
АрМИ , Авиадартс
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