02.09.2020 (00:05)

Экипаж МАК «Махачкала» одержал уверенную победу в пятом эпизоде международного конкурса «Кубок моря»

В рамках международного конкурса по морской выучке среди экипажей надводных кораблей «Кубок моря» АрМИ-2020 команды стран-участниц завершили состязания по спасательной подготовке.

В данном эпизоде конкурса морякам предстояло в кротчайшие сроки одеть гидрокомбинезоны, проплыть дистанцию в 25 метров, забраться в спасательный плот и, используя штатные весла, вернуться на линию старта.

В соответствии с результатами жеребьевки первыми выступили моряки из России, затем к выполнению упражнения приступила команда Азербайджанской Республики.

В ходе состязаний российская команда продемонстрировала свое стремление к победе, мастерство и слаженность действий и уверенно победила, выполнив испытание за 1 минуту 29 секунд.

В настоящее время по результатам пяти эпизодов конкурса лидирует экипаж МАК «Махачкала» с результатом в 176 баллов.

Конкурс по морской выучке среди экипажей надводных кораблей «Кубок моря» АрМИ-2020 проходит на территории военно-морской базы Пута ВМС Азербайджанской Республики и продлится до 4 сентября. За время проведения состязаний моряки двух стран покажут свое мастерство в выполнении артиллерийских стрельб по поражению морских и воздушных целей, постановке корабля на якорь и швартовую бочку, спасательной подготовке, а также в борьбе за живучесть корабля.

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