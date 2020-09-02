02.09.2020 (14:36)

В армейском корпусе Балтийского флота завершился месячник сплочения воинских коллективов

В течение августа в соединениях и воинских частях армейского корпуса Балтийского флота, дислоцированных на территории Калининградской области, прошел месячник сплочения воинских коллективов и предупреждения нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими.

Основными целями мероприятия являлись укрепление воинской дисциплины и правопорядка в подразделениях, профилактика правонарушений и преступлений в воинской среде, в том числе в сфере межличностных и межнациональных отношений. С этой целью с военнослужащими были проведены индивидуальные и коллективные беседы по выявлению и предупреждению фактов неуставных проявлений, недопущению роста социальной напряженности.

В этой работе активно задействованы командиры всех уровней, военные социологи и психологи, сотрудники военных прокуратур, медицинские работники, а также представители родительских комитетов и духовенства.

По результатам проведения месячника для командиров всех степеней были выработаны практические рекомендации по сплочению воинских коллективов с учётом специфики выполняемых ими задач.

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