02.09.2020 (14:25)

Треть участников конкурса «Авиадартс-2020» поразили мишени прямыми попаданиями

Более тысячи авиационных ракет и снарядов для авиационной пушки применили участники Международного конкурса «Авиадартс-2020» во время проведения практической части соревнований.

В ходе боевого применения авиационных средств поражения по наземным целям было использовано 320 неуправляемых авиационных ракет и 840 снарядов.

При этот треть конкурсантов выполнили пуски ракет и стрельбу из пушек, поразив мишени прямыми попаданиями.

Накануне в рамках конкурса «Авиадартс-2020» прошел финальный этап соревнований. Экипажи истребительной, штурмовой и армейской авиации провели итоговые боевые стрельбы на полигоне Дубровичи под Рязанью. В полетах участвовали экипажи истребителей Су-35с и Су-30см, штурмовиков Су-25, вертолетов Ми-28н, Ка-52, Ми-24 и Ми-8. У каждого конкурсанта было по 4 неуправляемые ракеты и 10 снарядов к авиационной пушке. Боевые стрельбы велись по макетам, обозначенным щитами 3х5 метров.

По итогам первых четырех этапов конкурса (воздушная разведка, техника пилотирования, навигация, поисково-спасательная работа) уверенно лидирует российская команда.

Конкурс завершится 5 сентября.

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