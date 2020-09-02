02.09.2020 (14:23)

Руководящий состав военных округов повысит квалификацию в Академии Генштаба

Руководящий состав округов и центральных органов военного управления повысит квалификацию на профильных курсах в Академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Новую учебную группу возглавил командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев.

В основу интенсивной двухмесячной программы вошли «круглые столы» и «гибридные» лекции, в ходе которых слушатели дополняют учебные вопросы на основе собственного управленческого и боевого опыта.

Расписание насыщено практическими занятиями в Национальном центре управления обороной Российской Федерации, в штабах различного уровня, а также в ведущих научно-исследовательских организациях. Генералам и офицерам предстоит познакомиться с актуальными экспертно-аналитическими разработками Института управления национальной обороной, действующего в составе главного военного вуза России.

Курсы повышения квалификации для высшего командного состава Российской армии после длительного перерыва были воссозданы в академии Генерального штаба в прошлом учебном году. За это время удостоверения об их окончании получили командующие войсками Южного и Центрального военных округов и другие военачальники.

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