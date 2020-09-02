02.09.2020 (14:20)

Российские «Грады» уничтожили цели на учениях в горах Таджикистана

Реактивные системы залпового огня «Град» 201-й военной базы РФ с помощью беспилотной авиации уничтожили цели на учениях в горах Таджикистана.

Расчеты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» в ходе воздушной разведки обнаружили скрытый командный пункт и лагерь условной бандгруппы. Артиллерийские расчеты, получив координаты целей, скрытых в лощинах гор, осуществили огневое поражение условного противника.

Огонь велся прямой, полупрямой наводкой с закрытых огневых позиций по целям на разных расстояниях. Особое внимание в ходе стрельб было уделено выполнению противоогневого манёвра и сокращению времени нахождения артиллерийских подразделений на огневой позиции после выполнения огневой задачи. Также в ходе учений военнослужащими были отработаны вопросы поражения целей сосредоточенным огнем и установки неподвижного заградительного огня перед переднем краем обороны своих войск. В качестве целей использовались полноразмерные мишени, имитирующие живую силу и технику условного противника.

Всего в однодневном учении, которое состоялось на полигоне Самбули было задействовано около 500 военнослужащих от мотострелковых, разведывательных и артиллерийских подразделений.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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