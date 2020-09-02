02.09.2020 (14:15)

Третий этап учений объединения ПВО-ПРО на полигоне Ашулук завершился боевой стрельбой

В объединении ПВО-ПРО Воздушно-космических сил завершился третий этап тактических учений с боевой стрельбой с 5-й дивизией ПВО. По прибытии эшелонов с техникой были совершены разгрузка, марш в новый позиционный район и развертывание на позиции. В это же время для проведения совместных российско-алжирских учений по ПВО прибыла делегация из Алжира.

Военнослужащие 5-й дивизии оказывали всестороннее содействие иностранным друзьям в вопросах технического обслуживания и боевого применения военной техники.

Личный состав объединения заступил на боевое дежурство совместно с военнослужащими Алжирской Народной Демократической Республики. Боевые расчеты успешно отразили контрольные цели и налет авиации в сложной помеховой обстановке. По завершении противовоздушного боя с имитированными пусками зенитных управляемых ракет (ЗУР) был совершен марш с преодолением зараженных участков местности и отражением нападения диверсионной разведывательной группы.

Главным событием тактических учений с боевой стрельбой стал противовоздушный бой с боевыми пусками ЗУР по плотной группе мишеней. В сложной помеховой обстановке была выполнена боевая задача по отражению воздушного удара условного противника, уничтожены все типы мишеней на разных скоростях и высотах, имитирующих тактические, оперативно-тактические, баллистические, крылатые ракеты, авиационные управляемые ракеты, самолеты тактической авиации, разведывательные и ударные БпЛА, высокоточное оружие.

В ходе противовоздушного боя, ЗРС С-300, ЗРПК «Панцирь-С» было уничтожено более 10 мишеней типа «Армавир-МВУ», «Армавир-ВУ», «Стриж 1-2», «Кабан», «Фаворит-РМ», Е-95.

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