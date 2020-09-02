02.09.2020 (13:56)

В Новороссийском десантно-штурмовом соединении впервые проведен отборочный этап Кубка Министра обороны РФ «Командирские старты» среди военнослужащих-женщин



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Новороссийском десантно-штурмовом соединении впервые проведен отборочный этап Кубка Министра обороны РФ «Командирские старты» среди военнослужащих-женщин

На полигоне Раевский Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения впервые проведен отборочный этап Кубка Министра обороны Российской Федерации «Командирские старты» среди военнослужащих-женщин Воздушно-десантных войск.

В течение трех дней в спортивных состязаниях участвовало более 40 командиров подразделений Воздушно-десантных войск женского пола, которые выявляли сильнейшего в плавании на дистанции 50 и 100 метров, беге на дистанции 200 и 1000 метров, а также в сгибании и разгибании рук в упоре лежа и стрельбе по грудной фигуре из пистолета Макарова на дистанции 25 метров.

«Данный этап проводился впервые в Воздушно-десантных войсках. В соревнованиях приняли участие лучшие военнослужащие-женщины ВДВ – командиры подразделений, показавшие отличные результаты во всех дисциплинах», - отметил помощник командира Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения гвардии подполковник Григорий Ткач.

В общекомандном зачете первое место заняла команда гвардейского соединения управления из подмосковных Медвежьих Озёр, второе место – у команды Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения, на третьем месте команда Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова.

Победители и призеры награждены почетными грамотами, медалями и кубками.

По итогам соревнований из военнослужащих, показавших лучшие результаты в личном первенстве, будет сформирована команда, которая представит Воздушно-десантные войска на первенстве Вооруженных Сил Российской Федерации.

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