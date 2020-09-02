02.09.2020 (13:53)

Более половины конкурсов Армейских международных игр-2020 завершены

Армейские международные игры-2020 близятся к своему завершению. Как отметил сегодня в ходе брифинга в объединенном пресс-центре АрМИ-2020 главный судья Игр генерал-полковник Александр Ленцов, на сегодняшний день более половины конкурсов — 18 из 30 — уже завершены. Вчера к финишу пришли пять соревнований — «Мастер артиллерийского огня», «Чистое небо», «Авиадартс», «Морской десант» и «Дорожный патруль».

Генерал-полковник Александр Ленцов озвучил результаты состоявшихся армейских конкурсов. Призовые места в них расположились следующим образом:

«Чистое небо» (среди расчетов зенитно-артиллерийских и зенитных ракетных подразделений): Россия, Лаос, Белоруссия;

«Авиадартс» (среди летных экипажей): Россия, Беларусь;

«Морской десант» (среди подразделений морской пехоты): Россия, Таджикистан;

«Дорожный патруль» (среди военных автомобильных инспекций): Узбекистан, Россия, Беларусь;

«Мастера артиллерийского огня» (среди артиллерийских экипажей): Россия, Узбекистан и Белароруссия, Таджикистан.

Главный судья Игр также сообщил журналистам текущие результаты состязаний, которые проходили в минувший соревновательный день.

На самом зрелищном конкурсе «Танковый биатлон» вчера состоялись заезды первого и второго дивизионов в этапе «Эстафета», в котором принимали участие команды Китая, Белоруссии, Азербайджана, Мьянмы и Вьетнама. Первыми к финишу пришли представители Республики Беларусь с результатом 1 час 41 минута 21 секунда. Вслед за ними закончили эстафету китайские военнослужащие, которые прошли трассу за 1 час 47 минут 7 секунд. Третий результат в заезде у Азербайджана — 1 час 53 минуты 50 секунд.

Во втором дивизионе первое место заняли танкисты Мьянмы с результатом 2 часа 18 минут 4 секунды, на втором месте военнослужащие Вьетнама, преодолевшие трассу за 2 часа 23 минуты 16 секунд.

Сегодня в полуфинальных заездах этапа «Эстафета» примут участие танкисты первого дивизиона из России, Узбекистана, Казахстана и Киргизии, а также конкурсанты второго дивизиона из Лаоса, Таджикистана и Конго.

«Кроме «Танкового биатлона» сегодня состязания будут проходить на девяти конкурсах», — сообщил журналистам главный судья Армейских международных игр-2020.

Завершение состязательной части пройдет в конкурсах «Открытая вода», «Кубок моря», «Соколиная охота» и «Мастера артиллерийского огня».

Очень напряженная борьба сборной России за первые места идет на конкурсах «Полярная звезда», «Уверенный прием», «Снайперский рубеж» и «Соколиная охота». В этих соревнованиях по текущим результатам лидируют команды Белоруссии. Наиболее успешно выступает Россия на соревнованиях «Эльбрусское кольцо», «Аварийный район», «Кубок моря» и «Глубина».

В текущем общем зачете по-прежнему лидирует Россия, второе место занимает Белоруссия, на третьем месте — Узбекистан.

Командой вчерашнего соревновательного дня, по общему мнению судейской коллегии, является сборная Таджикистана, танкисты которой завоевали первое место во втором дивизионе Танкового биатлона. Лидирующие позиции у Таджикистана и в таких конкурсах, как «Мастера артиллерийского огня» и «Морской десант», а в «Десантном взводе» Таджикистан занимает первое место среди команд, участвующих не в полном составе.

Генерал-полковник Александр Ленцов, завершая брифинг, сердечно поздравил представителей сборной Вьетнама, у которых сегодня национальный праздник — День независимости Социалистической Республики Вьетнам, который был провозглашен 75 лет назад — в 1945 году.

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