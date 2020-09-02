02.09.2020 (13:31)

Более 6 тыс. артиллеристов привлечено к учению в 4 регионах РФ

Более 6 тыс. военнослужащих соединений и воинских частей артиллерии Центрального военного округа (ЦВО) привлечено к учению с применением средств разведки и беспилотной авиации на полигонах Республики Тыва, Челябинской, Кемеровской и Оренбургской областей. Также в практических действиях задействованы артиллеристы российской военной базы в Республике Таджикистан. Учение продлится до конца сентября.

Практическая составляющая учений представлена комплексом огневых задач, стоящих перед подразделениями артиллерии в ходе поддержки наступления, обеспечения прикрытия маневра танковых и мотострелковых частей в обороне. Особое внимание уделено применению беспилотной авиации в связке со средствами артиллерийской разведки.

В ходе практических эпизодов с боевой стрельбой военнослужащие отрабатывают одновременное применение беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» и комплексов артиллерийской разведки «Аистенок», «Зоопарк-1М», выполняя задачи разведки, уточнения и корректировки целей, в том числе в составе разведывательно-огневого комплекса.

Всего в учении задействовано более 6 тыс. военнослужащих более 1,5 тыс. единиц вооружения и военной специальной техники в том числе 152-мм гаубицы 2А65 «Мста-Б», расчеты реактивных систем залпового огня 9П140 «Ураган» и БМ-21 «Град» и самоходных гаубиц 2С3 «Акация».

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