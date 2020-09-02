02.09.2020 (13:10)

На конкурсе «Десантный взвод» российские десантники установили восемь рекордов

На завершившемся в Псковской области конкурсе АрМИ-2020 «Десантный взвод» команда российских десантников установила восемь рекордов.

Первые четыре рекорда были установлены нашими десантниками в индивидуальной гонке на боевых машинах во второй день конкурса, когда три экипажа боевых машин БМД-2 промчались по трассе протяженностью 5 километров с препятствиями и огневым рубежом, показав суммарное итоговое время 22 минуты 38 секунд, что на 12 секунд быстрее рекордного времени, принадлежавшего нашей же команде.

Кроме того, все три российских экипажа улучшили рекордное время прохождения круга за всю историю конкурса, а экипаж гвардии сержанта Александра Каравай, показав высокую скорость прохождения трассы и меткую стрельбу, с результатом 6 минут 39 секунд, улучшил предыдущее достижение на 35 секунд.

Следующий рекорд был установлен российскими десантниками через два дня на этапе «Ориентирование по выбору, в составе отделений (гонке патрулей), без экипажей». На данном этапе, за 180 минут, командам необходимо было найти как можно больше контрольных пунктов (КП), отмеченных на карте. Уверенно пройдя маршрут и все выбранные контрольные точки, десантники из России с результатом 173 балла из 179 возможных установили рекорд новый рекорд конкурса.

Через два дня на этапе «Марш-бросок (эстафета) отделений с преодолением полосы препятствий и стрельбой из стрелкового оружия и гранатометов, без экипажей» команда Российской Федерации установила новый рекорд соревнований. На данном этапе десантники из 11 стран соревновались в преодолении 5-километровой дистанции с полосой препятствий и стрельбой из стрелкового оружия и гранатометов из различных положений на огневых рубежах.

Уверенно пройдя всю дистанцию и допустив минимальное количество промахов, а также установив новый рекорд соревнований с результатом 1 час 16 минут и 4 секунды, российская команда заняла первое место, превзойдя прошлогодний рекорд на 45 секунд.

Седьмой и восьмой рекорды были установлены нашими десантниками в заключительный день соревнований. На этапе «Эстафета на боевых машинах» от каждой команды принимало участие по три экипажа. Гонка проходила по установленному замкнутому маршруту протяженностью 5 километров в индивидуальном порядке, где каждый экипаж команды проходил по одному кругу с огневым рубежом и передавал эстафету следующему.

Умелое управление экипажем боевой машины ее командиром, отличная стрельба наводчика-оператора, а также скоростное и чистое прохождение трассы механиком-водителем позволило экипажу в составе командира боевой машины гвардии сержанта Павла Батуева, наводчика-оператора гвардии ефрейтора Ивана Соловьева и механика-водителя гвардии старшего сержанта Евгения Яндера установить новый рекорд соревнований в прохождении трассы со временем 6 минут и 22 секунды, тем самым почти на минуту превзойдя результат, установленный экипажем российской команды под командованием гвардии младшего сержанта Александра Каравай, установленный на этой же трассе 25 августа с.г. в рамках индивидуальной гонки.

По итогам эстафеты лучшее время также показала российская команда, которая с результатом 22 минуты 18 секунд, установила новый рекорд соревнований и заняла первое место.

Справочно:

В международном этапе состязаний «Десантный взвод» принимало участие более 200 военнослужащих из различных государств, выступавших в составе 11 команд.

Соревнования проходили в период с 25 по 31 августа с.г. на полигонах Завеличье, Струги Красные, аэродроме Шабаны и площадке приземления Кислово в Псковской области в четыре этапа.

На первом команды осуществляли десантирование в составе взвода и совершали марш-бросок на 10 км, во втором этапе совершали индивидуальную гонку на боевых машинах с боевой стрельбой, преодолевали естественные и искусственные препятствия, а также участвовали в биатлоне в составе взвода, со стрельбой из стрелкового оружия и гранатометов (без экипажей боевых машин). В ходе третьего этапа они соревновались в гонке преследования на боевых машинах и осуществляли ориентирование в составе отделений. На финальном этапе военнослужащие преодолевали полосу препятствий, стреляли из различного стрелкового оружия, совершали индивидуальные прыжки на точность, а также соревновались в рукопашных схватках.

По итогам соревнований уверенную победу одержала российская команда, на втором месте белорусские десантники, третьими стали военнослужащие из Китая.

Торжественная церемония закрытия конкурса прошла накануне на полигоне Завеличье в г. Пскове с участием командующего Воздушно-десантными войсками генерал-полковника Андрея Сердюкова.

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