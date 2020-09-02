02.09.2020 (12:45)

Гендиректор «Эрмитажа» принял участие в посвящении в гвардейцы военнослужащих ЗВО

Сегодня в Санкт-Петербурге в Государственном Эрмитаже состоялась торжественная церемония посвящения в гвардейцы военнослужащих общевойсковой армии Западного военного округа.

В военной галерее портретов генералов Отечественной войны 1812 года ритуал посвящения начался с вноса исторических знамён гвардейских полков Императорской армии ротой почётного караула. Военный оркестр исполнил марш Преображенского полка. Герой России подполковник запаса Валерий Чухванцев и генеральный директор музея Михаил Пиотровский вручили знаки «Гвардия» офицерам – выпускникам военных вузов, прибывшим для службы в гвардейских соединениях общевойсковой армии ЗВО.

После окончания церемонии у стен Петропавловской крепости военнослужащими разведывательных подразделений продемонстрировали элементы армейского рукопашного боя.

День Российской гвардии установлен в 2000 году указом Президента России в ознаменование 300-летнего юбилея российской гвардии и в целях возрождения и развития отечественных воинских традиций.

Российская Императорская Гвардия была создана в начале царствования Петра Первого из «потешных войск» в составе Преображенского и Семеновского полков, официально получивших название «гвардейских» в 1700 году.

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