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02.09.2020 (12:33)

Командующий войсками ЮВО прибыл с проверкой на полигон боевой подготовки в Крыму

Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал армии Александр Дворников прибыл в Крым для проверки мероприятий боевой подготовки Черноморского флота.

На общевойсковом полигоне Опук командующий войсками ЮВО оценит действия береговых войск, морской пехоты, кораблей и авиации Черноморского флота в ходе двустороннего тактического учения.

Двустороннее тактическое учение проходит на межвидовом полигоне Опук в Крыму в рамках подготовки к стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020» в соответствии с планом деятельности сил (войск) ЧФ на 2020 учебный год.

В ходе практических действий при поддержке авиации и корабельных группировок подразделения проводят высадку морского и воздушного десанта с целью захвата и удержания побережья, отрабатывается противодесантная оборона. Корабельные силы и авиации осуществляют поддержку высаживающимся войскам с нанесением ударов по береговым целям.

В учении задействовано порядка 20 кораблей и судов обеспечения, около 200 единиц военной и специальной техники, более 20 самолётов и вертолётов морской авиации Черноморского флота.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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