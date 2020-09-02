02.09.2020 (12:29)

В Калининградской области завершился финальный этап конкурса "Морской десант-2020"



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Калининградской области завершился финальный этап конкурса "Морской десант-2020"

По итогам проведения третьего этапа конкурса – «Эстафета» на первом месте команда Российской Федерации, на втором – команда Каспийской флотилии, третье место заняли морские пехотинцы Северного флота. Команда республики Таджикистан в третьем этапе конкурса не участвовала.

По условиям состязания, на третий этап привлекались команды в полном составе. Участники на боевых машинах преодолевали трассу с различными препятствиями длиной в около 4 километров, выполняли нормативы по стрельбе из вооружения боевых машин.

5 сентября на полигоне «Хмелевка» пройдет торжественная церемония закрытия конкурса, где будут объявлены победители и призёры соревнований и состоится награждение победителей.

Международный конкурс "Морской десант" проходит в рамках "Армейских международных игр - 2020" на полигоне Балтийского флота «Хмелевка» с 23 августа по 05 сентября.

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