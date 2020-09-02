02.09.2020 (12:15)

Участники конкурса «Глубина-2020» в Севастополе соревновались в умении оказывать помощь аварийному надводному кораблю

В Севастополе участники международного конкурса по водолазному многоборью «Глубина», который проводится в рамках Армейских международных игр, соревновались друг с другом в упражнении по оказанию помощи аварийному надводному кораблю.

В конкурсе принимали участие сборная команда ВМФ России, команды из Гвинея и Мозамбика.

В ходе выполнения упражнения водолазы отработали комплекс действий, охватывающий все виды подводных работ при борьбе за живучесть аварийного корабля.

Данный этап конкурса «Глубина» состоит из восьми элементов, выполняющихся последовательно.

Проверка качества выполненной водолазом работы производится после выполнения первых пяти элементов, в числе которых: заделка пробоины пробкой, заделка пробоины металлической заглушкой, заделка пробоины пластырем на цилиндрической поверхности, постановка жесткого пластыря и прикручивание фланцев задвижки. Для этого через систему подают сжатый воздух, и если работа выполнена качественно, все пробоины будут герметичны.

Следующие три элемента упражнения представляют собой резку трубы, рубку стального троса и распиливание деревянного бруса под водой.

Упражнение считается выполненным после прибытия водолаза к финишу со всеми инструментами.

Итоги всех упражнений будут подведены 3 сентября на церемонии закрытия конкурса «Глубина-2020».

Международные соревнования проходят на полигоне Объединённого учебного центра ВМФ, а также в бассейне филиала ФАУ МО РФ ЦСКА в г. Севастополе.

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