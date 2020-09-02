02.09.2020 (12:00)

В Псковской области военнослужащие ЗВО обнаружили место сожжения останков советских граждан в годы войн

В Псковской области военнослужащие отдельного поискового специального батальона Западного военного округа обнаружили место сожжения останков пленных советских граждан, подтвердив работу фашистского концлагеря «Моглино» в годы Великой Отечественной войны.

«В ходе проверки архивных данных о месте расположения фашистского концлагеря «Моглино», действовавшего в годы Великой Отечественной войны, была обнаружена площадка, где ориентировочно с применением химических веществ сжигались тела советских граждан», – сообщил начальник военно-мемориальной службы Западного военного округа Сергей Хижняк.

В настоящее время грунт, содержащий пепел и костные останки, передан на экспертизу, специалисты устанавливают площадь места сжигания и приблизительное количество сожжённых останков.

Ранее в районе поисковых работ были обнаружены останки 60 красноармейцев. Военнослужащие с середины июня проводят поисковые работы по обнаружению и эксгумации останков военнопленных и мирных жителей, погибших в концлагере в ходе оккупации немецко-фашистскими войсками в годы Великой Отечественной войны. Поисковый батальон определит границы и точное расположение массового захоронения, количество погибших и, по возможности, проведёт опознание.

Также в ходе поисковых работ военнослужащие батальона обнаружили предметы быта и элементы военной формы одежды. В дальнейшем обнаруженные останки будут захоронены на мемориальном кладбище.

Благодаря наличию персонального медальона, удалось опознать уроженца Ульяновска красноармейца Храмова Виктора Ивановича, 1919 г.р.

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