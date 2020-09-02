02.09.2020 (11:59)

Подписано соглашение между Военной исторической библиотекой и Российской государственной библиотекой

В Москве состоялось подписание Соглашения о партнёрстве и сотрудничестве между Информационным историко-научным центром «Военной исторической библиотекой Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации» и Российской государственной библиотекой.

Соглашение о сотрудничестве подписали генеральный директор РГБ Вадим Дуда и представители Военной исторической библиотеки Генерального штаба.

Представители Военной исторической библиотеки Генерального штаба обратились к Вадиму Дуде как к генеральному директору РГБ с предложением о стратегическом партнёрстве, и как к вице-президенту Российской библиотечной ассоциации – с вопросом о возможности вступления Военной исторической библиотеки в РБА.

Участники встречи обсудили возможные направления сотрудничества: совместные выставки, консультации специалистами РГБ коллег из Санкт-Петербурга, открытие в ВИБ ГШ ВС виртуального читального зала Национальной электронной библиотеки, создание коллекций оцифрованных документов в рамках НЭБ, заполнение лакун библиотеки цифровыми копиями документов, хранящихся в РГБ. Генеральный директор РГБ предложил коллегам методическую помощь в развитии сети военных библиотек.

Одна из старейших библиотек России – Информационный историко-научный центр «Военная историческая библиотека Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации» - правопреемник Библиотеки Главного штаба Его Императорского Величества, основанной 3 ноября 1811 года императором Александром I по предложению Светлейшего князя, первого начальника Главного штаба Русской армии генерал-фельдмаршала Петра Волконского.

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