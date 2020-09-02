02.09.2020 (11:55)

Новейший малый ракетный корабль «Грайворон», построенный для Черноморского флота, прошел первичную электромагнитную обработку

Новейший малый ракетный корабль (МРК) проекта «Буян-М» «Грайворон», построенный для Черноморского флота (ЧФ), прошел первичную электромагнитную обработку (ЭМО).

Процесс уменьшения намагниченности корпуса корабля осуществлялся на внешней сдаточной базе в Военной гавани Новороссийска с использованием стенда безобмоточного размагничивания.

Электромагнитная обработка кораблей проводится для улучшения работы навигационных комплексов и повышения защищенности кораблей от высокоточных систем оружия, а также для обеспечения несрабатывания неконтактных мин и торпед противника.

Экипаж нового МРК, сформированный в соединении кораблей охраны водного района Крымской военно-морской базы ЧФ, уже размещен на борту корабля.

Ранее экипаж прошёл переподготовку в Учебном центре Военно-Морского Флота в г. Санкт-Петербурге, в ходе которой, моряки стажировались на судостроительном предприятии, где изучили технические средства, корабельное оборудование и вооружение кораблей проекта «Буян-М».

В середине августа 2020 года корабль прибыл в Новороссийскую военно-морскую базу для прохождения заводских и государственных испытаний.

«Грайворон» станет четвёртым малым ракетным кораблём на Черном море, имеющим на вооружении высокоточное оружие – ракетный комплекс «Калибр-НК». В составе Черноморского флота уже успешно выполняют задачи экипажи кораблей данного проекта: «Вышний Волочёк», «Орехово-Зуево» и «Ингушетия».

Справочно:

МРК «Грайворон» является восьмым кораблём модернизированной серии «Буян-М». Корабли данного проекта оснащены современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения, имеют увеличенное водоизмещение и способны поражать морские и береговые цели.

Назначение кораблей проекта «Буян-М» — охрана и защита экономической зоны государства.

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