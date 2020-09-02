02.09.2020 (11:50)

В Подмосковье стартовал этап «Победный рывок» международного соревнования аварийно-спасательных формирований

В учебном центре в Сергиевом Посаде Московской области стартовал третий этап профессионального конкурса военнослужащих аварийно-спасательных подразделений «Аварийный район» Армейских международных игр.

В ходе этапа «Победный рывок» участники конкурса преодолевают ров с водой по канату с переправкой комплекта спасательного оборудования, в противогазах – элементы огненно-штурмовой полосы в условиях задымления, проникают в оконный проем разрушенного здания, проходят полосу препятствий протяженностью 150 метров (ров, лабиринт, тоннель, подвесной мост, разрушенная лестница, стена, паутина, скалодром), эвакуируют «пострадавшего», оказывают ему медицинскую помощь, выполняют норматив по надеванию индивидуальных средств защиты, тушат очаг пожара, перемещают «аварийный» контейнер, ведут стрельбу из пистолета.

Третий этап «Победный рывок» определит финалистов конкурса военнослужащих аварийно-спасательных подразделений «Аварийный район».

В конкурсе принимают участие команды от 12-го Главного управления Минобороны России, Северного флота, МЧС России, Королевства Камбоджа, Республики Мали, Республики Конго, Республики Абхазии, Республики Беларусь, Социалистической Республики Вьетнам, Лаосской Народно-Демократической Республики.

3 сентября пройдет финальный соревновательный день и торжественная церемония закрытия международного конкурса «Аварийный район».

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