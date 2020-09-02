02.09.2020 (11:45)

В Абхазии стартовало совместное тактическое учение подразделений российской военной базы и Вооруженных сил республики



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Абхазии стартовало совместное тактическое учение подразделений российской военной базы и Вооруженных сил республики

В горах Абхазии и на побережье Черного моря стартовало двустороннее тактическое учение с батальонами российской военной базы.

Разнородные подразделения совершили 150-километровый марш на технике на полигоны Цабал и Нагвалоу.

Совместно с военнослужащими Минобороны Республики Абхазия мотострелки ЮВО будут учиться уничтожать условного противника на побережье Черного моря и в горах, отражать атаки с удержанием занимаемых районов, позиций и опорных пунктов.

Также военнослужащие отработают новейшие способы фортификации, ведения инженерной разведки, установки минных полей и разминирования местности.

На завершающем этапе батальонного тактического учения будут проведены боевые стрельбы с участием разнородных подразделений базы. В целях обозначения тактической обстановке на полигонах оборудовано более тысячи наземных и воздушных мишеней, имитирующих бронетехнику, пехоту и вертолеты условного противника.

В учении принимают участие более 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано свыше 400 единиц вооружения и техники.

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