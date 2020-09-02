02.09.2020 (11:45)
В Абхазии стартовало совместное тактическое учение подразделений российской военной базы и Вооруженных сил республики
В горах Абхазии и на побережье Черного моря стартовало двустороннее тактическое учение с батальонами российской военной базы.
Разнородные подразделения совершили 150-километровый марш на технике на полигоны Цабал и Нагвалоу.
Совместно с военнослужащими Минобороны Республики Абхазия мотострелки ЮВО будут учиться уничтожать условного противника на побережье Черного моря и в горах, отражать атаки с удержанием занимаемых районов, позиций и опорных пунктов.
Также военнослужащие отработают новейшие способы фортификации, ведения инженерной разведки, установки минных полей и разминирования местности.
На завершающем этапе батальонного тактического учения будут проведены боевые стрельбы с участием разнородных подразделений базы. В целях обозначения тактической обстановке на полигонах оборудовано более тысячи наземных и воздушных мишеней, имитирующих бронетехнику, пехоту и вертолеты условного противника.
В учении принимают участие более 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано свыше 400 единиц вооружения и техники.