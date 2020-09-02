02.09.2020 (11:38)

Военные альпинисты преодолели ледовый участок местности и завершили шестидневный марш вокруг Эльбруса

В Приэльбрусье горные подразделения завершили шестидневный 100-километровый марш вокруг Эльбруса, тем самым окончив второй этап международного конкурса «Эльбрусское кольцо-2020», во время которого участники преодолели «Ледовый участок местности».

Участники состязаний успешно выполнили спецзадание №10 и №11 «Ледовый участок» в районе ледника Большой Азау. Преодоление ледового участка (подъем/спуск) было организовано на ледовом склоне протяженностью до 100 м со средним углом подъема 60 градусов.

В ходе подъема на ледовый участок первая связка группы прокладывала маршрут на ледовом участке, далее по проложенному маршруту передвигалась вся группа, последняя связка собирала с маршрута снаряжение.

Спуск военнослужащих осуществлялся с использованием спускового устройства с самостраховкой (схватывающим узлом). Последний военнослужащий организовал систему самовыверта ледобура и спустился на двойной веревке со схватывающим узлом с последующим сдергиванием веревок.

После выполнения этих заданий все команды спустились в Центр горной подготовки и выживания «Терскол» и тем самым замкнули 100-километровое «эльбрусское кольцо». Именно из Центра «Терскол» участники соревнований 27 августа вышли на старт маршрута вокруг самой высокой вершины Европы.

«Все участники марша успешно справились со специальными задачами во время прохождения 100-километрового маршрута, все вернулись в базовый лагерь без травм», – заявил после финиша судья конкурса, тренер ЦСКА по горной подготовке Иван Душарин.

Справочно:

В соревнованиях принимают участие военнослужащие от Узбекистана и России. Российские команды представлены высокогорными подразделениями Воздушно-десантных войск, Южного военного округа, Восточного военного округа и Росгвардии.

Организатор конкурса «Эльбрусское кольцо» – Управление физической подготовки и спорта ВС РФ. Эти соревнования имеют военно-прикладную направленность и в международном масштабе проводятся с 2016 года.

Торжественное закрытие состязаний состоится 5 сентября 2020 г. в рамках международного этапа соревнований «Эльбрусское кольцо».

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