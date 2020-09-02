02.09.2020 (11:33)

Моряки гвардейской Белградской бригады кораблей охраны водного района Каспийской флотилии отметили День российской гвардии

Моряки гвардейской Белградской бригады кораблей охраны водного района (ОВР) Каспийской флотилии (КФл) Южного военного округа отметили День российской гвардии в пункте базирования на территории Республики Дагестан.

В этот день на праздничные мероприятия были приглашены ветераны военной службы, участники войн и вооруженных конфликтов, представители общественных и патриотических организаций. В торжественной обстановке отличникам боевой подготовки вручили нагрудные знаки «Гвардия», а лучшие военнослужащие и гражданские специалисты награждены памятными подарками и почётными грамотами от имени командования флотского объединения.

Бригада кораблей ОВР КФл является правопреемником боевой славы входившего в его состав 327-го гвардейского Белградского дивизиона артиллерийских катеров, который в составе Волжской флотилии принимал участие в битве за Сталинград. Звание «гвардейский» было присвоено дивизиону 1 марта 1943 года приказом Наркома ВМФ. В дальнейшем за беспримерное мужество, проявленное гвардейцами в боях за столицу Югославии – Белград, дивизиону было присвоено почётное наименование «Белградский».

В настоящее время моряки соединения ОВР с честью исполняют воинский долг по защите южных рубежей Отечества. Гвардейцы принимают участие в различных учениях, боевых службах и сбор-походах, успешно выполняя задачи по демонстрации Военно-морского флага Российской Федерации и обеспечения военно-морского присутствия наших кораблей в оперативно важных районах Каспийского моря.

Завершились праздничные мероприятия концертной программой в исполнении артистов творческих коллективов Дагестана и духового оркестра флотилии.

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