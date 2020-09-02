Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

02.09.2020 (11:20)

На полигоне Мулино в Нижегородской области разведчики ЗВО применили беспилотники для обнаружения узлов связи условного противника

На полигоне Мулино в Нижегородской области военнослужащие отдельной разведывательной бригады гвардейской танковой армии Западного военного округа применили разведывательные беспилотные летательные аппараты (БпЛА) для обнаружения узлов связи условного противника.

На занятиях разведчики применяли БпЛА «Элерон-3» и «Орлан-10». С помощью полученных данных разведчики смогли составить подробную карту местности района с обозначением узлов связи условного противника. Во время выполнения боевой задачи летательные аппараты находились на высоте более 1000 метров, что позволило обеспечить скрытность наблюдения.

Всего в занятиях было задействовано более 200 военнослужащих и около 20 единиц вооружения и военной техники отдельной разведывательной бригады гвардейской танковой армии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , Беспилотные летательные аппараты
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false