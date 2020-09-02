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02.09.2020 (11:07)

В Нижегородской области военнослужащие ЗВО провели дезинфекцию и спецобработку бронетехники

В Нижегородской области на полигоне Мулино военнослужащие отдельного полка радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) отработали действия по специальной обработке бронированной техники после пересечения условно зараженного района местности.

В качестве объектов обработки выступили 20 танков Т-72Б3 и 13 боевых машин пехоты БМП-2 отдельной танковой бригады ЗВО. По замыслу учения, бронетехника преодолела зону химического и биологического заражения и прибыла в район обработки. Слаженными действиями личного состава полка вся техника была обработана в кротчайшие сроки, для обеспечения работы были применены машины АРС-14 и АРС-14КМ. После обеззараживания техники обработку также прошли экипажи боевых машин.

Всего в тактико-специальном занятии было задействовано свыше 350 военнослужащих и порядка 70 единиц вооружения, военной и специальной техники отдельного полка РХБЗ танкового объединения ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ
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