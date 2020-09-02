02.09.2020 (10:59)

Более 400 первокурсников Челябинского филиала ВУНЦ ВВС «ВВА» приведены к Военной присяге

Церемония приведения к Военной присяге состоялась 1 сентября на плацу Челябинского филиала Военно-воздушной академии. Курсантами филиала в 2020 году стали свыше 400 юношей из 40 субъектов Российской Федерации. Они будут учиться на двух факультетах: штурманском и подготовки офицеров боевого управления.

«Товарищи курсанты! Вы избрали для себя путь обучения военному делу на профессиональном уровне. Путь, который приведет вас к высокому статусу элиты Вооруженных Сил, офицерскому корпусу России. Именно сейчас зарождается очередное поколение молодых офицеров, которые через 5 лет будут добросовестным а зачастую и героическим, ратным трудом крепить обороноспособность государства, защищать народ и Отечество», - обратился к первокурсникам начальник филиала ВУНЦ ВВС «ВВА» заслуженный военный летчик Российской Федерации генерал-майор Игорь Шведов.

С поздравлениями и теплыми словами напутствия к первокурсникам обратились руководители органов государственной власти Челябинской области и города Челябинска, представители общественных ветеранских и традиционных религиозных организаций.

Одновременно с курсантами в этот день торжественную клятву дали и первокурсники Челябинской кадетской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой, над которой шефствует филиал. Именно в этой школе в 2016 году был создан первый в Челябинской области юнармейский отряд «Юные штурманы». В День знаний главный штурман ВВС России полковник Анатолий Миняйло вручил юнармейское знамя новому составу отряда. А большинство выпускников школы в этом году поступили в Челябинский филиал Военно-воздушной академии и принимали присягу вместе с другими первокурсниками.

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