02.09.2020 (10:53)

Более 2 тыс. военнослужащих гвардейской танковой армии ЗВО примут участие в написание Диктанта Победы

В соединениях и воинских частях гвардейской танковой армии Западного военного округа 3 сентября 2020 года будет проводиться Диктант Победы, в котором примут участие более 2 тыс. военнослужащих.

В танковой армии ЗВО диктант пройдёт в частях, дислоцированных в Москве, Московской, Ярославской, Нижегородской, Смоленской и Ивановской областях.

Участникам будут предложены 25 вопросов на тему Великой Отечественной войны, включающих в себя знание как военной истории, так и литературных и художественных произведений военной тематики. Диктант будет проходить в форме тестирования. На каждый вопрос будут предложены 4 варианта ответов, из которых надо за наименьшее время выбрать правильный.

Всероссийский исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант Победы» – это международный проект, призванный пробудить интерес у школьников, молодежи, а также у российских и иностранных граждан к событиям героического прошлого нашей страны, возможность проверить свои знания в истории, узнать новую информацию о забытых подвигах предков.

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