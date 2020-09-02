02.09.2020 (10:38)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье начался полевой выход с ремонтной ротой

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) начался полевой выход с военнослужащими ремонтной роты.

Около 50 военнослужащих ремонтной роты совершили марш протяженностью 30 километров на 20 единицах военной техники.

В ходе совершения марша в указанный район военнослужащие ремонтного подразделения ОГРВ ПРРМ отразили нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника. Также в ходе марша водители преодолели множество препятствий в виде завалов из деревьев, грязевых преград и крутых подъемов, и спусков.

По прибытии в указанный район военнослужащие развернулись, провели организацию охраны и обороны, а также оборудовали сборный пункт поврежденной техники и замаскировали свои позиции.

Полевой выход носит плановый характер и пройдет в течение недели в несколько этапов в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

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