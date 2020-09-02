02.09.2020 (10:33)

Свыше 1,2 тыс. юнармейцев гвардейской танковой армии ЗВО посетили конкурсы АрМИ-2020 проходящих на полигоне Алабино

Свыше 1,2 тыс. юнармейцев подшефных школ гвардейской танковой армии Западного военного округа посетили конкурсы «Полевая кухня», «Страж порядка», «Танковый биатлон», проходящих на полигоне Алабино в рамках Армейских международных игр – 2020.

Юнармейцы стали свидетелями заезда победителей конкурса «Танковый биатлон» в индивидуальной гонке, а также смогли полностью оценить на себе всю сложность преодоления полосы препятствий участниками конкурса «Страж порядка».

На конкурсе «Полевая кухня» юнармейцы увидели и оценили, как в полевых условиях можно приготовить свыше 30 различных блюд, а также для юных защитников Отечества был проведен мастер-класс по выпечке хлебобулочных изделий.

На сегодняшний день на полигоне Алабино ЗВО завершились два конкурса «Страж порядка» и «Полевая кухня», в которых уверенную победа одержала сборная Российской Федерации. А звание лучшей страны в конкурсе «Танковый биатлон» определяться в финальном заезде 5 сентября.

Армейские международные игры – 2020 проходят с 23 августа по 5 сентября.

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