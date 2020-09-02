02.09.2020 (10:25)
Флагман Черноморского флота гвардейский ракетный крейсер «Москва» вышел в море на учения
Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер (ГРКР) «Москва» вышел в море после завершения планового ремонта и приступил к отработке специальной курсовой задачи.
В рамках выполнения элементов задачи «Плавание и ведение боя одиночным кораблем», экипаж проведёт комплекс корабельных боевых учений и мероприятий по слаживанию экипажа в море. Отработка элементов курсовой задачи будет проходить в морских полигонах боевой подготовки в акватории Чёрного моря.
В ходе практических действий, экипаж гркр «Москва» выполнит комплекс корабельных учений по ведению противовоздушной обороны с выполнением зенитных артиллерийских стрельб, по применению средств радиоэлектронной борьбы, борьбе за живучесть, а также по всесторонней обороне и защите корабля на переходе морем и при стоянке на незащищённом рейде.
Одним из этапов учения станет отработка алгоритма действий экипажа при условном применении главного ракетного комплекса корабля.
После отработки обязательных элементов подготовки экипаж крейсера продолжит подготовку к участию в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020».