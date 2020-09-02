02.09.2020 (10:25)

Флагман Черноморского флота гвардейский ракетный крейсер «Москва» вышел в море на учения

Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер (ГРКР) «Москва» вышел в море после завершения планового ремонта и приступил к отработке специальной курсовой задачи.

В рамках выполнения элементов задачи «Плавание и ведение боя одиночным кораблем», экипаж проведёт комплекс корабельных боевых учений и мероприятий по слаживанию экипажа в море. Отработка элементов курсовой задачи будет проходить в морских полигонах боевой подготовки в акватории Чёрного моря.

В ходе практических действий, экипаж гркр «Москва» выполнит комплекс корабельных учений по ведению противовоздушной обороны с выполнением зенитных артиллерийских стрельб, по применению средств радиоэлектронной борьбы, борьбе за живучесть, а также по всесторонней обороне и защите корабля на переходе морем и при стоянке на незащищённом рейде.

Одним из этапов учения станет отработка алгоритма действий экипажа при условном применении главного ракетного комплекса корабля.

После отработки обязательных элементов подготовки экипаж крейсера продолжит подготовку к участию в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020».

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