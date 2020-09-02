02.09.2020 (09:38)

Военнослужащие России и Узбекистана выполнят финальные специальные задачи конкурса «Эльбрусское кольцо-2020»

3 сентября с.г. военнослужащие России и Узбекистана приступят к выполнению третьего, финального этапа международного конкурса «Эльбрусское кольцо-2020», с восхождением на самую высокую точку Европы – Эльбрус.

В рамках третьего этапа конкурса высокогорным подразделениям предстоит выполнить три специальные задачи: №13 «Совершение марш-броска по маршруту поляна Азау – «Приют-11», №14 «Совершение восхождения на г. Эльбрус» и №15 «Скоростной забег по маршруту поляна Азау – гора Эльбрус».

В течении двух дней военнослужащим предстоит совершить восхождение в пешем порядке на г. Эльбрус по маршруту: п. Терскол (выс. 2462 м) – поляна Азау (выс. 2356 м) – Приют-11 (выс. 4200 м) – западная вершина г. Эльбрус (выс. 5642 м).

В ходе выполнения специальной задачи №13 участники конкурса совершат марш-бросок с оружием и снаряжением по маршруту: поляна Азау – «Приют-11». После прибытия на «Приют-11», военнослужащим предстоит разбить лагерь и провести ночевку на высоте 4200 м над уровнем моря. Затем 4 сентября с.г. в 03:00 по Московскому времени команды выйдут из базового лагеря на штурм Эльбруса.

Всего на восхождение по маршруту группе отводится 5 часов. Группы, уложившиеся во время, получают 1000 баллов. На вершине судья фиксирует время восхождения на вершину по последнему военнослужащему в группе. За каждого военнослужащего, не совершившего восхождение на вершину, группе начисляются штрафные баллы.

В рамках финальной №15 специальной задачи «Скоростной забег по маршруту пол. Азау (2356 м) – вершина г. Эльбрус (5642 м)» военнослужащие от каждой команды, в течении одного дня, буквально забегут на самую высокую точку Европы. К выполнению специальной задачи привлекается 2 военнослужащих от каждой команды не входящие в состав основной группы.

СПРАВОЧНО:

В соревнованиях принимают участие военнослужащие от Узбекистана и России. Российские команды представлены высокогорными подразделениями Воздушно-десантных войск, Южного военного округа, Восточного военного округа и Росгвардии.

Организатор конкурса «Эльбрусское кольцо» – Управление физической подготовки и спорта ВС РФ. Эти соревнования имеют военно-прикладную направленность и в международном масштабе проводятся с 2016 года.

Торжественное закрытие состязаний состоится 5 сентября 2020 г. в рамках международного этапа соревнований «Эльбрусское кольцо».

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