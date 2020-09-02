02.09.2020 (09:36)

Расчеты уникальных зенитных ракетных систем С-300В4 ЮВО в Астраханской области отразили массированный авиационный налет на группировку войск

Расчеты уникальных зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300В4 Южного военного округа (ЮВО) отразили массированный ракетный удар условного противника в рамках масштабного двустороннего бригадного учения с группировкой войск (сил) 49-й общевойсковой армии ЮВО на полигоне Ашулук в Астраханской области.

Подразделения войск ПВО выполнили боевые стрельбы из зенитных ракетно-пушечных-комплексов «Панцирь-С» и «Тунгуска», зенитных самоходных установок «Шилка», зенитных ракетных систем (комплексов) «Стрела-10», «Тор» и «Оса».

Для обеспечения боевых стрельб специалисты полигонной службы подготовили к применению более 70 мишенных комплексов типа «Кабан», «Пищаль», «Стриж-1», «Саман», «Пенсне» для зенитных ракетных войск, а также свыше 50 мишеней, имитирующих тяжелую и легкую технику условного противника, – для авиации.

Всего на двустороннее бригадное тактическое учение привлечено около 4 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано порядка 700 единиц боевой и специальной техники, в том числе РСЗО «Ураган» и «Град-М», САУ «Мста-С», «Мста-Б», зенитные установки ЗУ-23, танки Т-72Б3, БТР-82АМ, а также бронеавтомобили «Тигр» и «Рысь».

Учение проходит под руководством командующего 49-й общевойсковой армией ЮВО генерал-майора Якова Резанцева.

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