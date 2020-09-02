02.09.2020 (09:33)

Около 100 военных водолазов начали обучение на базе учебного центра инженерных войск в ЮВО

На базе Межвидового регионального учебного центра (МРУЦ) младших специалистов инженерных войск в Южном военном округе (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, около 100 военнослужащих начали подготовку по редкой специальности военного водолаза.

До погружения в открытые водоемы водолазы выполняют нормативы в специально оборудованных бассейнах, где учатся контролировать запас кислорода, ориентироваться в воде в условиях ограниченной видимости. При работе в группах военнослужащие отрабатывают сигналы жестами, а также с помощью подводных фонарей. За период обучения водолазы проведут под водой до 20 учебных часов.

В ходе специальной подготовки водолазов обучают различным инженерно-техническим, спасательно-эвакуационным, специальным и инженерно-разведывательным водолазным работам с использованием различной техники с погружением на глубину до 20 м.

По завершении курса специальной подготовки, который продлится 3 месяца, водолазы самостоятельно смогут обследовать дно открытого водоема на предмет наличия взрывных устройств с последующим извлечением их на поверхность, расчистку русла реки, а также действовать в составе спасательных команд при переправе танков под водой.

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