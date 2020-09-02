02.09.2020 (09:30)

Около 50 детей вступили в юнармейский отряд российской военной базы ЮВО в Армении

На территории российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении, в рамках празднования Дня знаний, дети военнослужащих вступили в ряды Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».

После торжественной клятвы школьникам были вручены удостоверения и шевроны юнармейцев. На церемонии присутствовали родители и близкие принятых юнармейцев, командование и военнослужащие базы ЮВО.

На сегодняшний день это шестая группа детей, вступивших в ряды отряда, расположенного на территории военного соединения. Общая численность юнармейцев базы составляет около 150 школьников школ Минобороны России в Ереванском и Гюмрийском гарнизонах. В состав координационного совета входят военнослужащие и руководящий штаб движения в Армении.

Целью юнармейского движения является патриотическое воспитание юных граждан, объединение организаций, ведущих допризывную подготовку.

Справочно:

В текущем году члены Всероссийского юнармейского движения в Армении приняли участие в более 30 культурно-массовых и досуговых мероприятиях. Основные события, в которых принимали участие юнармейцы в текущем году военно-спортивные игры «Патриот», «Дни открытых дверей» в военной базе ЮВО, и наиболее важные Международный военно-технический форум «Армия-2020», этапы международного конкурса «Воин мира» в рамках АрМИ-2020.

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