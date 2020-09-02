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02.09.2020 (09:26)

Команда «Инженерной формулы» из России заняла первое место в первенстве по настольному теннису

На базе Межвидового регионального учебного центра инженерных войск в Волгоградской области команды международного конкурса «Инженерная формула» АрМИ-2020 приняли участие в товарищеском первенстве по настольному теннису.

По итогам состязаний первое место завоевала сборная команда Российской Федерации, второе место заняла сборная Республики Беларусь и «бронза» – у представителей Лаосской Народной Демократической республики.

Победителей в индивидуальном первенстве наградили медалями, грамотами и ценными подарками.

В конкурсе «Инженерная формула» участники команд с применением машин для отрывки котлована МДК, путепрокладчиков БАТ, инженерных машин разграждения ИМР и плавающих транспортеров ПТС проходят эстафетную дистанцию по трассе длиной 4 тыс. метров, оборудованной различными препятствиями и снабженной площадками для выполнения инженерных задач. Состав команды — до 22 человек.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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