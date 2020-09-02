02.09.2020 (09:23)
Инженеры ЮВО снесли водонапорную башню в Волгоградской области
Военнослужащие инженерно-саперного полка Южного военного округа (ЮВО) в рамках тактико-специального учения в Волгоградской области разрушили водонапорную башню, подлежащую сносу.
Военнослужащие провели замер периметра сооружения, расчет необходимого количества взрывчатых веществ, выполнили закладку взрывчатого вещества и прокладку детонирующих шнуров. В результате организованной работы водонапорная башня была разрушена.
Обрушение зданий и сооружений объектов Минобороны России проводится в целях освобождения территории для последующего строительства или передачи в муниципалитет Волгограда. Сносу подвергаются аварийные здания и потенциально опасные для жизни и здоровья людей сооружения, не подлежащие восстановлению и ремонту.
Все инженерные подразделения ЮВО оснащены самым современным оборудованием и техническими средствами.
В ходе учения уже обрушено более 10 сооружений. Снос проходит в военных городках в Волгоградской области.