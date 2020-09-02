02.09.2020 (09:18)

Группы спецназа ЮВО выполнили десантирование в Астраханской области для ведения диверсионных действий в тылу группировки войск

Более 20 военнослужащих спецназа Южного военного округа (ЮВО) из Ставропольского края и Кубани выполнили единовременное десантирование в глубокий тыл группировки войск (сил) 49-й общевойсковой армии ЮВО, проводящей двустороннее тактическое учение на полигоне Ашулук в Астраханской области.

Группы спецназа совершили десантирование из более чем 20 вертолетов Ми-8АМТШ с высоты 2 тыс. м, использовав парашютные системы «Арбалет-2», хорошая маневренность которых позволяет приземлиться на ограниченную площадь даже в сложных метеоусловиях.

После приземления каждая группа совершила 10-километровый марш-бросок в районы ведения диверсионных действий с целью подготовки личного состава к условиям реального противоборства с противником и создания обстановки, максимально приближенной к боевой.

Всего на двустороннее бригадное тактическое учение привлечено около 4 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано порядка 700 единиц боевой и специальной техники, в том числе РСЗО «Ураган» и «Град-М», САУ «Мста-С», «Мста-Б», зенитные установки ЗУ-23, танки Т-72Б3, БТР-82АМ, а также бронеавтомобили «Тигр» и «Рысь».

Учение проходит под руководством командующего 49-й общевойсковой армией ЮВО генерал-майора Якова Резанцева.

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