02.09.2020 (09:15)

Военнослужащие гвардейцы ЮВО принимают участие в международных конкурсах АрМИ-2020

Военнослужащие гвардейцы Южного военного округа (ЮВО) принимают участие в составе команд сборной России в конкурсах VI Армейских международных игр (АрМИ-2020).

«Военнослужащие гвардейских подразделений ЮВО имеют повышенный уровень одиночной профессиональной подготовки, демонстрируют мастерство, слаженность экипажей и укрепляют международное сотрудничество между вооруженными силами стран – участниц соревнований международных конкурсов АрМИ-2020», – подчеркнул заместитель командующего войсками военного округа генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

Более 150 военнослужащих гвардейцев ЮВО успешно выступают в международных конкурсах: «Танковый биатлон», «Чистое небо», «Конный марафон», «Кубок моря», «Глубина», «Морской десант», «Безопасный маршрут» и «Эльбрусское кольцо». В состав команд вошли военнослужащие из состава гвардейских соединений, дислоцированных в Чеченской республике, Волгоградской и Ростовской областях, Дагестане, Карачаево-Черкессии, Ингушетии и Севастополе.

2 сентября отмечается День российской гвардии, учрежденный указом президента РФ от 22 декабря 2000 года в целях возрождения и развития отечественных воинских традиций, повышения престижа военной службы. В Вооруженных Силах Российской Федерации наименование гвардейских сохраняется за частями, кораблями и соединениями, как почетные. В настоящее время более 20 воинских частей и соединений ЮВО имеют почетное наименование «гвардейских».

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