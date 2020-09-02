02.09.2020 (08:48)

Члены российской военной делегации и команда военных автоинспекторов сдали анализы на COVID-19 в Узбекистане

Российские военные специалисты и команда военных автоинспекторов, прибывшие 15 августа с.г. в Узбекистан для участия в конкурсе «Дорожный патруль» Армейских международных игр-2020 провели очередную термометрию и необходимые мероприятия по сдаче анализов на COVID-19.

Прием анализов с проведением обязательного медицинского осмотра и термометрией осуществлялся медицинским персоналом и специалистами эпидемиологами министерства обороны Узбекистана.

По получению результатов тестирования российские военнослужащие смогут убыть на аэродром «Фергана» для возвращения в Российскую Федерацию.

Переброска военных специалистов Российской Федерации и участников конкурса будет осуществляться самолетом военно-транспортной авиации ВКС России.

В период с 25 августа по 2 сентября 2020 года на автодроме общевойскового полигона расположенного вблизи города Коканд Республики Узбекистан проводился международный конкурс «Дорожный патруль» АрМИ-2020, в котором участвовали представители оборонных ведомств России, Белоруссии и Узбекистана.

Российская делегация прибыла в Узбекистан в составе из 18 человек, восемь из них непосредственные участники конкурса, остальные оперативная группа (врач, судья, технический персонал и т.д.).

В ходе конкурса состязались представители военной автоинспекции и военной полиции трех стран мира: России, Белоруссии и Узбекистана.

В этом году международные соревнования военных автоинспекторов проходили на автодроме общевойскового полигона, расположенного недалеко от города Коканд Республики Узбекистан. Минобороны республики предоставила командам-участницам вооружение, технику и организовала всестороннее обеспечение проводимых мероприятий.

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