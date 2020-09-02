02.09.2020 (08:09)

В Новосибирском высшем военном командном училище проведены торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний

1 сентября 2020 года в Новосибирском высшем военном командном училище проведены торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний.

Более 200 курсантов первого курса впервые войдут в аудитории прославленного училища. С напутственными словами и поздравлениями выступили начальник Главного управления контрольной и надзорной деятельности Министерства обороны Российской Федерации – помощник Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Плат Павел Васильевич и начальник разведки – заместитель начальника Главного штаба Сухопутных войск по разведке генерал-майор Белоусов Алексей Леонидович.

С ответным словом выступил курсант 1-го курса 11 роты батальона курсантов Покусаев Дмитрий, который от лица всех первокурсников заверил, что они станут достойными своих предшественников, Героев-выпускников училища.

В завершение торжественных мероприятий проведен смотр строя и песни среди первых курсов. Побежденных в этом состязании не было – все награждены призами.

Первую лекцию курсанты первого курса старательно записывали со слов начальника Главного управления контрольной и надзорной деятельности Министерства обороны Российской Федерации – помощника Министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Плата П.В.



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