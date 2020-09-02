02.09.2020 (07:55)

Артиллеристы Амурского соединения ВВО из САУ «Малка» уничтожили склады условного противника

На полигоне «Трехречье», артиллеристы общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Амурской области, уничтожили подземные склады и командные пункты условного противника.

По замыслу учения, разведчики, используя беспилотный летательный аппарат «Орлан-10», обнаружили командные пункты и склады с боеприпасами и топливом условного противника на удалении около 50 километров.

С помощью комплексов разведки «Стрелец», координаты целей были переданы на командный пункт артиллерийского соединения. Расчетам самоходных артиллерийских установок (САУ) «Малка» была поставлена задача на уничтожение указанных целей.

Расчеты САУ вели огонь осколочно-фугасными снарядами весом около 110 килограмм. Благодаря сверхмощным снарядам «Малки» удалось уничтожить объекты условного противника, а также обрушить все ходы сообщения к этим объектам, находящихся на глубине около 10 метров, что недоступно для других типов артиллерийских систем.

Для корректировки огня расчет управляя БЛА «Орлан-10», который с высоты более 1000 метров вел разведку позиций условного противника. Также, на борту БЛА, для повышения надежности работы сети управления разведки, был установлен дополнительно ретранслятор сигнала радиосвязи, который исключал возможность подавления сигнала КРУС «Стрелец» разведчиков системами РЭБ условного противника.

После получения информации о поражении целей, артиллеристы оперативно сменили огневые позиции.

Всего в учении приняли участие около 200 военнослужащих, и было задействовано около 30 единиц техники.

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