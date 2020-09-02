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02.09.2020 (07:51)

С подразделениями РЭБ ВВО на Сахалине проведена тренировка по радиоподавлению каналов управления БЛА условного противника

На полигоне Успеновский подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) армейского корпуса Восточного военного округа на острове Сахалин развернули системы противодействия от атак беспилотных летательных аппаратов.

Расчёты станций постановки помех РЭБ «Житель» провели искажение навигационного поля, создаваемого системами определения местоположения высокоточного оружия условного противника,
с целью срыва его наведения на прикрываемые войска.

Также специалисты помощью  комплекса «Леер-3» посадили на землю разведывательный БЛА, находившийся на высоте около одного километра.

В ходе тренировки была проведена работа по анализу эффективности применения помех, излучаемых в эфир комплексами радиоэлектронной борьбы «Леер-3», находящихся на вооружение в подразделениях радиоэлектронной борьбы и обладающими возможностью подавления радиосигналов
в широком диапазоне.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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