02.09.2020 (07:47)

Подразделения РЭБ мотострелкового соединения ВВО выполнили прикрытие танкового подразделения от поражения высокоточным оружием

На полигоне Трехречье, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) мотострелкового соединения общевойсковой армии, дислоцированной в Восточном военном округе (ВВО), прикрыли танковый батальон от поражения современными высокоточными противотанковыми средствами условного противника.

По замыслу тренировки, в ходе разведывательной операции была обнаружена подготовка войск условного противника к нанесению удара по позициям наших войск современными высокоточными противотанковыми средствами поражения.

Командование соединения приняло решение на применение системы РЭБ «Ртуть-БМ» из состава современного комплекса «Борисоглебск-2». Система РЭБ «Ртуть-БМ» позволяет уничтожать ракеты и артиллерийские боеприпасы с дистанционными взрывателями на площади до 50 гектаров.

Специалисты РЭБ менее чем за 10 минут прибыли в установленное место, выполнили нормативы на развертывание и инженерное оборудование позиции недалеко от района обороны танкового батальона.

Обнаружив на мониторах приближающиеся объекты, экипаж станции «Ртуть-БМ» активировали систему радиоэлектронной защиты. Таким образом, выпущенные условным противником по позициям наших войск высокоточные противотанковые ракеты, попав в зону действия системы РЭБ «Ртуть-БМ», деактивировались не достигнув цели. Танковые подразделения после успешного поражения обнаруженных целей, для исключения поражения артиллерией условного противника, выполнили норматив на смену основных огневых позиций на запасные.

Всего к тренировке привлекалось более 200 военнослужащих и было задействовано около 50 единиц техники.

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