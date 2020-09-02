02.09.2020 (07:43)
С военнослужащими ракетного соединения ВВО стартовало тактическое учение на полигоне Цугол
С подразделениями ракетного соединения общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцируемого в Забайкальском крае, проводится тактическое учение на полигоне Цугол.
В ходе учения расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М» совершенствуют навыки работы на пусковых установках и транспортно-заряжающих машинах, комплексах управления и системах технического обеспечения.
Ракетчики также отработают алгоритм действий по занятию позиционных районов, развертыванию ОТРК, подготовке и выполнению электронных пусков ракет по различным целям.
На учение привлечено около 200 военнослужащих, задействовано более 20 единиц вооружения и военной техники.
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