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02.09.2020 (07:43)

С военнослужащими ракетного соединения ВВО стартовало тактическое учение на полигоне Цугол

С подразделениями ракетного соединения общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцируемого в Забайкальском крае, проводится тактическое учение на полигоне Цугол.

В ходе учения расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М» совершенствуют навыки работы на  пусковых установках и транспортно-заряжающих машинах, комплексах управления и системах технического обеспечения.

Ракетчики также отработают алгоритм действий по занятию  позиционных районов,  развертыванию ОТРК,  подготовке и  выполнению электронных пусков ракет по различным целям.

На учение привлечено около 200 военнослужащих, задействовано более 20 единиц вооружения и военной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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