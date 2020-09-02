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02.09.2020 (07:32)

Представители команд трех стран обменялись подарками на общевойсковом полигоне Кокандский в штабе международного конкурса «Дорожный патруль»

Накануне торжественного закрытия международного конкурса «Дорожный патруль», проводимого в рамках Армейских международных игр – 2020 года военные автоинспекторы России, Белоруссии и Узбекистана обменялись сувенирами, характеризующими национальный колорит, дружбу и уважение между военнослужащими государств-участников соревнования.

В ходе официального мероприятия руководитель российской военной делегации – заместитель начальника Главного управления военной полиции Минобороны России генерал-майор Виталий Кох поздравил команды с завершением напряженной борьбы и сообщил: «На протяжении многих лет складывались братские отношения между нашими народами», в заключении выразив уверенность, что в дальнейшем эти отношения будут только укрепляться.

Официальное мероприятие по обмену памятными подарками проводилось в штабе международного конкурса и проходило в дружественной атмосфере.

Торжественное закрытие международного конкурса «Дорожный патруль» состоится 3 сентября 2020 года на автодроме общевойскового полигона «Кокандский». В ходе официального мероприятия командам из Белоруссии, России, Узбекистана, а также военнослужащим, победившим в отдельных номинациях конкурса, хозяева состязаний вручат награды и памятные подарки.

Международные соревнования военных автоинспекторов впервые проходят на автодроме общевойскового полигона, расположенного недалеко от города Коканд Республики Узбекистан. Минобороны республики предоставила командам-участницам вооружение, технику и организовала всестороннее обеспечение проводимых мероприятий.

Объединенный пресс-центр АрМИ-2020
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Метки:
АрМИ , Дорожный патруль
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