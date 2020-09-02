Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

02.09.2020 (07:25)

Военно-исторический диктант, посвященный 75-летию окончания Второй мировой войны, напишут военнослужащие ВВО

В войсках Восточного военного округа, состоится военно-исторический диктант, посвященный 75-летней годовщине окончания Второй мировой войны.

Мероприятие будет проведено 3 сентября в клубах воинских частей и штабах общевойсковых объединений, армии ВВС и ПВО, армейского корпуса, Тихоокеанского флота.

Вопросы диктанта, будут касаться различных периодов войны и военно-исторических дат в ходе её ведения, а также роли и значимости участвовавших в ней солдат и офицеров. Наиболее подробно будет затронут заключительный этап, прошедший на территории Дальнего Востока.

Кроме военнослужащих диктант  напишут юнармейцы, кадеты и воспитанники военно-патриотических организаций, а также члены семей военнослужащих.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
В Забайкалье состоятся памятные мероприятия, посвященные 75-й годовщине окончания Великой Отечественной войны, с участием военнослужащих ВВО
Специалисты соединения связи ВВО развернули закрытую сеть связи для управления войсками на новейших средствах связи
В Бурятии в ходе опытно-исследовательского учения специалисты радиотехнических войск ВВО выявляли малоразмерные дроны
Военнослужащие ВВО провели концерт у дома ветеранов Великой Отечественной войны в Хабаровске

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false