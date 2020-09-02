02.09.2020 (07:25)
Военно-исторический диктант, посвященный 75-летию окончания Второй мировой войны, напишут военнослужащие ВВО
В войсках Восточного военного округа, состоится военно-исторический диктант, посвященный 75-летней годовщине окончания Второй мировой войны.
Мероприятие будет проведено 3 сентября в клубах воинских частей и штабах общевойсковых объединений, армии ВВС и ПВО, армейского корпуса, Тихоокеанского флота.
Вопросы диктанта, будут касаться различных периодов войны и военно-исторических дат в ходе её ведения, а также роли и значимости участвовавших в ней солдат и офицеров. Наиболее подробно будет затронут заключительный этап, прошедший на территории Дальнего Востока.
Кроме военнослужащих диктант напишут юнармейцы, кадеты и воспитанники военно-патриотических организаций, а также члены семей военнослужащих.
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