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02.09.2020 (07:19)

В Забайкалье состоятся памятные мероприятия, посвященные 75-й годовщине окончания Великой Отечественной войны, с участием военнослужащих ВВО

3 сентября в столице Забайкальского края – городе Чита - в честь 75 годовщины окончания Великой Отечественной войны, состоятся торжественные мероприятия, с участием военнослужащих соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО).

По городским улицам в первой половине дня торжественным маршем с исполнением песен пройдут военнослужащие в составе парадных коробок. После чего, у Мемориала боевой и трудовой славы забайкальцев в парке «Победы», состоится тематический митинг с участием военнослужащих, сотрудников Росгвардии, МВД, МЧС, ветеранов военной службы, юнармейцев, а также руководства края и города. Здесь же пройдет статический показ современных образцов вооружения, боевой и специальной техники, а также праздничный концерт.

Помимо этого, состоится демонстрационный пролет авиационной техники объединения ВВС и ПВО округа. Над парком «Победы» пролетят 10 единиц авиационной техники, в том числе  вертолеты Ми-8, Ми-24, истребители Су-30, а также штурмовики Су-25. Праздничная программа завершится проведением праздничного салюта.

Особое внимание при проведении мероприятий будет уделено санитарно-противоэпидемиологическим мерам, по недопущению распространения вирусной инфекции.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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