02.09.2020 (07:14)

Специалисты соединения связи ВВО развернули закрытую сеть связи для управления войсками на новейших средствах связи

Специалисты связи общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Амурской области, организовали высокозащищенную сеть управления подразделениями с применением новейших средств связи и высокоскоростных автоматизированных радиорелейных станциях, недавно принятых на вооружение в соединение связи.

По условиям тренировки, военные связисты получили задачу на развертывание узлов связи на расстоянии более 200 километров и обеспечение командных пунктов высокоскоростной защищенной связью.

Для выполнения поставленной задачи специалистами соединения связи были применены новейшие средства связи, такие как современные станции спутниковой связи, комплексы «Редут», новейшие радиорелейные станции.

Всего для проведения тренировки привлекалось более 200 военнослужащих и задействовано около 50 единиц техники.

В ходе учения военнослужащие выполнили комплекс задач по совершению марша на большие расстояния, развертыванию и инженерному оборудованию узлов связи, установлению и ведению высокоскоростной защищенной спутниковой, радио и радиорелейной связи в условиях активного противодействия средств радиоэлектронного подавления условного противника.

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